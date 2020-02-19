Дубилет сообщил о раскрытии "удивительной схемы" при разработке электронной акцизной марки для лекарств

По словам Дубилета, в данной схеме с лекарствами участвовал близкий родственник политика из предыдущего правительства, которого СМИ обвиняют в очень похожей схеме в другой области.

Кабинет министров Украины направил в Национальное бюро расследований Украины (НАБУ) сведения, свидетельствующие о наличии коррупционной схемы при разработке программного обеспечения (ПО) электронной акцизной марки для лекарств, в рамках которой организаторы схемы получили государственное финансирование в размере 20 млн грн и рассчитывали получить еще 369 млн грн неправомерной выгоды.

Читайте такжеДубилет предлагает ввести штрих-коды вместо электронных акцизных марок

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

"Хочу рассказать об удивительной схеме, которую мы обнаружили вместе с Министерством экономики. Организаторы уже получили финансирование в размере 20 млн грн государственных средств, и в будущем рассчитывали получить на компанию в Гонконге от 369 млн грн. Параллельно мы подали заявление в НАБУ со всеми фамилиями и документами», - написал Дубилет, напомнив, что в настоящее время Минфин, Минэкономики и другие госорганы работают над внедрением электронной акцизной марки, которая сначала будет запущена для алкогольной продукции, а затем – для лекарств и других групп товаров (не обязательно подакцизных).

В частности, по словам Дубилета, именно с лекарствами и связана данная схема. В прошлом году Ассоциация производителей лекарств, которая объединяет крупнейших игроков рынка, достигла договоренностей с государством о совместной борьбе с подделками на рынке лекарств, в рамках которой входящие в Ассоциацию компании потратили около одного миллиона долларов на разработку ПО электронной акцизной марки для лекарств и уже были готовы передавать его государству.

"И тут началось что-то странное. Неожиданно государство говорит ассоциации, что разработанный софт не нужен. Вместо этого будет разрабатываться другой софт – с блокчейном», - написал министр Кабмина.

По его словам, далее был запущен инвестиционный конкурс, в котором победила компания из Гонконга, которая заявила, что разработает данное ПО за 369 млн грн и "собирается вернуть себе эти деньги через лицензионные платежи от участников рынка".

Кроме того, в Украине было создана компания в форме общества с ограниченной ответственностью, совладельцем которой стала данная компания из Гонконга, которая получила от государства 20 млн грн финансирования, за которые должна была разработать данный софт.

«В этой истории еще много интересных аспектов. Например, один из членов комиссии, который принимал инвестиционное решение, является близким родственником политика из предыдущего правительства, которого СМИ обвиняют в очень похожей схеме в другой области (там, правда, был не Гонконг, а другой офшор)», - подытожил чиновник.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о решении внедрить с 1 мая электронную акцизную марку для защиты потребителей от контрафактной алкогольной продукции, что создаст равные условия для производителей и упростит ведение бизнеса путем замены бумажных заказов на электронные через е-кабинет налогоплательщиков, что станет возможно уже с 1 апреля.

Кроме того, это нововведение будет способствовать усилению борьбы с уклонением от уплаты налогов и уменьшению теневого оборота алкогольных напитков.

Правительстве рассчитывают на внедрение электронной акцизной марки для всех подакцизных товаров этой весной.