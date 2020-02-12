Гончарук назвал дату запуска электронной акцизной марки

По его словам, электронная акцизная марка для алкогольной продукции начнет работать с 1 мая

Электронная акцизная марка для защиты потребителей от контрафактной алкогольной продукции будет внедрена с 1 мая.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"1 мая заработает система "Электронная акцизная марка" для защиты потребителей от контрафактной алкогольной продукции. Наконец история, о которой говорили еще с 2014-го года, начинает внедряться", - написал он.

По словам премьера, это создаст равные условия для производителей и упростит ведение бизнеса путем замены бумажных заказов на электронные через е-кабинет налогоплательщиков, что станет возможно уже с 1 апреля.

"Это также будет способствовать усилению борьбы с уклонением от уплаты налогов и уменьшению теневого оборота алкогольных напитков", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Гончарук заявил, что рассчитывает на внедрение электронной акцизной марки для всех подакцизных товаров этой весной.