Гончарук назвал дату запуска электронной акцизной марки
Электронная акцизная марка для защиты потребителей от контрафактной алкогольной продукции будет внедрена с 1 мая.
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Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"1 мая заработает система "Электронная акцизная марка" для защиты потребителей от контрафактной алкогольной продукции. Наконец история, о которой говорили еще с 2014-го года, начинает внедряться", - написал он.
По словам премьера, это создаст равные условия для производителей и упростит ведение бизнеса путем замены бумажных заказов на электронные через е-кабинет налогоплательщиков, что станет возможно уже с 1 апреля.
"Это также будет способствовать усилению борьбы с уклонением от уплаты налогов и уменьшению теневого оборота алкогольных напитков", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, сегодня Гончарук заявил, что рассчитывает на внедрение электронной акцизной марки для всех подакцизных товаров этой весной.