Кабмин утвердил законопроект о контроле за промышленным загрязнением

Решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

Кабинет министров на своем заседании в среду, 19 февраля, утвердил законопроект "О предотвращении, уменьшении и контроле за промышленным загрязнением".

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Об этом на своем канале в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствующий на заседании правительства.

"Кабмин утвердил законопроект "О предотвращении, уменьшении и контроле за промышленным загрязнением", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 28 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время визита в Брюссель, где проходил Совет ассоциации Украина-ЕС, предложил вице-президенту Еврокомиссии по вопросам европейского "Зеленого соглашения" Франсу Тиммермансу начать диалог по развитию общей дорожной карты с целью присоединения Украины к этой инициативе.

В январе Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины презентовало проект Концепции "зеленого энергетического перехода" Украины до 2050 года. Согласно документу, доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе Украины должна к 2050 году составлять 70%, предполагается полный отказ от использования угольной энергетики и снижение доли атомной генерации более чем в два раза.