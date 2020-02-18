Министерство энергетики ищет новые рабочие места для шахтеров

Глава министерства назвал сжигание угля – прошлым украинской энергетики, а возобновляемые мощности - будущим.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды ищет новые рабочие места для шахтеров, поскольку добыча угля является убыточной и несет вред для экологии.

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Об этом говорится в сообщении министерства со ссылкой на слова главы ведомства Алексея Оржеля, который сообщил о масштабной программе профессиональной переориентации шахтеров в рамках трансформации угледобывающей промышленности Украины, которую готовит правительство.

"Мы становимся более эффективными - а это значит, что нашим людям, которые работают в энергетике, надо предлагать новое будущее. Надо искать для них новые рабочие места. Правительство, уважая труд шахтеров, ищет, как реализовать задуманное. Мы хотим, чтобы эти люди нашли новую работу, а не были вынуждены лезть в шахты, подвергаться опасности. Мы хотим, чтобы дети шахтеров не боялись, что они не увидят вечером отца. Мы должны сохранить детям родителей", - цитирует пресс-служба Оржеля.

По его словам, в современных реалиях Украина вынуждена покупать антрацитовый уголь для украинских ТЭС, который не добывает ни одна шахта на подконтрольной территории.

"К тому же мы авансом платим за уголь на складах наших ТЭС больше, чем мы сжигаем, так как изменился климат. Будем откровенны, добыча угля в новых условиях является не рентабельной", - цитирует пресс-служба Оржеля.

В то же время министр напомнил, что сжигание угля негативно влияет на окружающую среду, поскольку угольная отрасль производит много выбросов и отходов.

"В стране должна развиваться возобновляемая энергетика, аккумулирующие мощности, потому что это прогресс - это будущее, а уголь и его сжигание - прошлое. Мы должны спасти Украину от экологического бедствия", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, ранее Оржель заявлял, что Украина не может реализовать весь добытый уголь, поэтому отрасль нуждается в реформировании.

В январе Министерство энергетики и защиты окружающей среды презентовало проект Концепции "зеленого энергетического перехода" Украины до 2050 года. Согласно документу, доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе Украины должна к 2050 году составлять 70%, предполагается полный отказ от использования угольной энергетики и снижение доли атомной генерации более чем в два раза.