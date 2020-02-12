ЕС выделит 25 миллионов евро на цифровую трансформацию Украины

Это должно помочь реализовать планы о том, чтобы в течение трех лет оцифровать все публичные услуги, и в этом году перевести в онлайн 50 самых популярных услуг.

Украина и Европейский Союз подписали соглашение о помощи в 25 миллионов евро для цифровизации нашей страны.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время совместного с комиссаром Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливером Варгеи брифинга сегодня в Киеве.

"Сегодня вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Кулеба и еврокомиссар подписали соглашение о помощи Европейского Союза на 25 миллионов евро в цифровизации нашей страны", - сказал он.

По его словам, это поможет реализовать планы о том, чтобы в течение трех лет оцифровать все публичные услуги, и в этом году перевести в онлайн 50 самых популярных услуг среди граждан.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о запуске мобильного приложения "Дія".

По словам президента, отныне 9 миллионов украинцев смогут пользоваться удостоверением водителя и свидетельством о регистрации транспортного средства в своих смартфонах.

Министерство цифровой трансформации ранее заявило, что намерено запустить портал цифрового государства "Дія" ("Государство в смартфоне"), который будет сочетать в едином электронном формате все услуги, которые государство предоставляет гражданам и бизнесу. В министерстве заявили, что в течение пяти лет переведут оказание всех услуг в цифровой формат, а за три года Украина войдет в ТОП-3 стран в сфере открытых данных в мире.

Гончарук назвал реализацию программы "Государство в смартфоне" одной из приоритетных для правительства.