За 2 дня приложение "Дія" загрузили почти 800 тысяч пользователей

В приложении уже подтянуто 359 тыс. удостоверений с фото и 295 тыс. техпаспортов.

За первые двое суток после презентации Министерством цифровой трансформации мобильного приложения «Дія» его загрузили почти 800 тысяч пользователей, успешно авторизованных — 667 тысяч.

Об этом сообщил министр ведомства Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

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«Реестр работает стабильно, как и авторизация через банки. Электронный кабинет водителя перенесен на новые серверы, и МВД успешно работает над совершенствованием его работы», — написал он.

В приложении уже подтянуто 359 тыс. удостоверений с фото и 295 тыс. техпаспортов.

«Дія — первая в рейтинге украинского App Store в категориях Utilites и Топ-бесплатных + первая в рейтинге топ-бесплатных в Play Market. Вчера приложение продержалось на 6 позиции в украинском поиске App Store, в американском — на первой», — добавил Федоров.

Напомним, 6 февраля Министерство цифровой трансформации презентовало мобильное приложение «Дія» и онлайн-платформу «Дія. Цифровая грамотность».

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что все государственные услуги можно будет получить с помощью смартфона через 3-5 лет.