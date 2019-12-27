В Украине выбрали слово года - "диджитализация"
Словарь современного украинского языка и сленга "Мислово" выбрал словом 2019 года "диджитализацию". И, в целом, учитывая сколько раз этот неологизм встречался в официальных пресс-материалах и выступлениях различных власть имущих, трудно не согласиться с таким выбором онлайн-словаря.
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Об этом сообщает портал ITC.ua.
"Что интересно, мировые тренды, такие как изменение климата или проблемы гендерной идентичности, не получили существенного распространения в украинской публичной дискуссии. Напомним, в британских Оксфордском словаре и словаре Колинса главные слова 2019 года связаны именно с проблемой изменения климата - "climate emergency" ("чрезвычайная климатическая ситуация") и "climate strike" ("климатический забастовка") соответственно", - подчеркивает издание.
Возвращаясь к "диджитализации", термин с большим отрывом возглавил список самых посещаемых слов словаря, а количество его просмотров выросло на 1,535% по сравнению с прошлым годом. Неологизм, который вошел в украинский язык только несколько лет назад, является транслитерацией английского digitalization и, согласно определению словаря, означает изменения во всех сферах общественной жизни, связанные с использованием цифровых технологий. Слово представляет собой упрощенную форму более точного термина "цифровая трансформация" и является проявлением глобальной цифровой революции.
Само собой, шумная и амбициозная государственная инициатива "Государство в смартфоне" о которой, в частности, немало писали СМИ, также стала важным выражением уходящего года. И хотя в этом году победило неполитическое слово, все остальные претенденты связаны с политическими событиями. К шортлисту претендентов, в частности, также вошли:
- Зе - сокращение фамилии Владимира Зеленского, который феерично выиграл выборы президента Украины 2019. Также часто употребляется как часть сложных слов, с ним связанных: зе-команда, зе-президент, зе-кандидат и прочее.
- монобольшинство - в этом году впервые в истории украинского парламентаризма большинство в Верховной Раде было сформировано одной партией
- турборежим - термин, которым характеризуют первые месяцы работы Верховной Рады Украины VIII созыва
- разведение - желание президента Зеленского развести войска на Донбассе вызвало широкую дискуссию в украинском обществе
- красные линии - срок активизировался в украинском публичном дискурсе в связи с победой Владимира Зеленского и беспокойством гражданского общества его решениями
- пленные - в связи с возвращением из России украинских пленных и переговорами относительно нового обмена.