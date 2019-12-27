В Украине выбрали слово года - "диджитализация"

Слово представляет собой упрощенную форму более точного термина "цифровая трансформация" и является проявлением глобальной цифровой революции.

Словарь современного украинского языка и сленга "Мислово" выбрал словом 2019 года "диджитализацию". И, в целом, учитывая сколько раз этот неологизм встречался в официальных пресс-материалах и выступлениях различных власть имущих, трудно не согласиться с таким выбором онлайн-словаря.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Что интересно, мировые тренды, такие как изменение климата или проблемы гендерной идентичности, не получили существенного распространения в украинской публичной дискуссии. Напомним, в британских Оксфордском словаре и словаре Колинса главные слова 2019 года связаны именно с проблемой изменения климата - "climate emergency" ("чрезвычайная климатическая ситуация") и "climate strike" ("климатический забастовка") соответственно", - подчеркивает издание.

Возвращаясь к "диджитализации", термин с большим отрывом возглавил список самых посещаемых слов словаря, а количество его просмотров выросло на 1,535% по сравнению с прошлым годом. Неологизм, который вошел в украинский язык только несколько лет назад, является транслитерацией английского digitalization и, согласно определению словаря, означает изменения во всех сферах общественной жизни, связанные с использованием цифровых технологий. Слово представляет собой упрощенную форму более точного термина "цифровая трансформация" и является проявлением глобальной цифровой революции.

Само собой, шумная и амбициозная государственная инициатива "Государство в смартфоне" о которой, в частности, немало писали СМИ, также стала важным выражением уходящего года. И хотя в этом году победило неполитическое слово, все остальные претенденты связаны с политическими событиями. К шортлисту претендентов, в частности, также вошли: