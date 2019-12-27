Определён суд, который будет рассматривать дело скандальной  фармкомпании "Диавита"

Фармкомпания входила в сговор со служебными лицами Минздрава и региональных медучреждений, обеспечивавших ей победу на тендерах по закупке расходников для перитонеального диализа.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины определила, что дело фармкомпании "Диавита", обвинённой в обогащении на больных украинцах, будет рассматривать Винницкий городской суд.

Об этом сообщается в материалах, опубликованных в Едином реестре судебных решений.

Следствием установлено, что фармкомпания "Диавита" долгие годы входила в сговор со служебными лицами Министерства здравоохранения Украины и региональных медицинских учреждений, которые обеспечивали ей победу на тендерах по закупке расходников для перитонеального диализа. "Диавита" при этом поставляла расходники производства американской компании "Бакстер Хелскеа".

Зачастую такие тендеры проходили по переговорной процедуре, что позволяло "Диавите" быть монополистом на рынке и существенно завышать цены. Только на одном таком тендере фармкомпания могла неправомерно увеличить стоимость расходников на 3,5 миллиона гривень. И речь при этом идёт о деньгах с государственного бюджета Украины, указывают следователи.

"Винницкой областной клинической больницей им. Н. И. Пирогова объявлено переговорную процедуру на закупку расходных материалов для перитонеального диализа у одного предприятия ООО "Диавита" "UA-2017-03-06-002229-b * b69d8f53172a48d4a539045bf7f89968", где к предмету закупки вошли позиции ДИАНИЛ ПД 4 с содержанием глюкозы 1,36%, 2,27%, 3,86% М / ОБ / 13,6 мг / мл, раствор для перитонеального диализа по 2000 мл в мешке в количестве 36 700 штук, закупку которых планировалось осуществить по завышенным ценам, не применяя процедуру открытых торгов. Согласно результатам судебно-экономической экспертизы от 23.07.2017, в результате указанных противоправных действий должностных лиц возможный ущерб, который мог быть вызван местному бюджету в случае заключения соглашения по результатам проведения такой переговорной процедуры закупки с ООО "Диавита" составил бы 3 457 205, 22 гривни", - указано в судебных материалах.

Преступный сговор между медиками и "Диавитой" был выявлен следователями и в Днепропетровской области.

"Следствием установлено, что заведующий отделением диализа КЗ Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова готовя дискриминационные потребности и медико-технические требования к предмету закупки - расходные материалы для перитонеального диализа предварительно согласовала их с представителями ООО "Диавита", - сообщается в материалах.

СМИ сообщают, что в таких медико-технических требованиях закладывался миф о том, что использование других расходников, альтернативных "Бакстер Хелскеа" могло негативно сказаться на здоровье пациентов. Впрочем, как оказалось, это не так. Пациенты, которые лечились в Украине "Бакстер Хелскеа", а после переходили на расходники Fresenius, например в Беларуси - никакой разницы не ощущали.

Подозрения в рамках этого уголовного производства предъявлены заведующей Центром нефрологии и диализа Винницкой областной больницы, директору департамента "Диализной терапии" компании "Диавита", а также директору госучреждения "Институт нефрологии Национальной академии медицинских наук Украины".

Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Справка. Перитонеальный диализ - метод лечения почечной недостаточности в основе которого лежит обмен веществами между кровью пациента и диализирующим раствором через брюшину.