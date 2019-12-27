Скидки «Від Морозків» под Новый год и не только

Акция «Від Морозків» стартовала почти месяц назад, но вы еще успеваете приобрести акционные товары со скидками.

Пока дети получают подарки от Деда Мороза на утренниках, взрослые забирают скидки «Від Морозків»* в роботизированных аптеках. Уникальное предложение действует не один день, а целых два месяца – с 1 декабря 2019 по 30 января 2020 года. Аптеки снизили цены на более, чем 200 товаров, включая противовирусные препараты, детское питание, контрацептивы, средства гигиены и диетические добавки.

Акция «Від Морозків» стартовала почти месяц назад, но вы еще успеваете приобрести акционные товары со скидками. Можете спросить у провизора, на каких товарах аптеки предлагают сэкономить и сколько.

Чтобы простуда не нарушила планы, купите по скидке противовирусные средства для домашней аптечки. Если собираетесь отправиться по гостям на новогодние праздники, пригодится детское питание малышам. Чтобы не забыть средства гигиены, включите их в список покупок, когда идете в роботизированную аптеку. Сейчас эти товары стоят дешевле до 25%.

Хорошо отправляться за покупками между делом, но мало кто так делает. Кажется, что из-за долгой очереди можно опоздать на встречу или не вовремя вернуться с обеденного перерыва. Но в «Аптека Копейка», «Аптека Шар@», «Благодия», и «Аптека АНЦ» нет долгих очередей. В роботизированных аптеках быстрое обслуживание, потому что товар на полках ищет робот, а не человек, поэтому можете зайти за покупками в обед, после работы и даже за 5 минут до закрытия торгового зала. Избавляйтесь от простуды, собирайте дорожную аптечку, покупайте важные товары про запас.

Подарите себе здоровье на Новый год, подумав о продуктах, которые могут помочь его обеспечить. Заходите в роботизированную аптеку до 30 января 2020 года включительно, выбирайте товары из акционного перечня, экономьте до 25%.

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте, на который предоставляются скидки, проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.