Базы отдыха и недострои: "Укрпошта" хочет продать 800 объектов недвижимости

Ежегодно на содержание данного имущества "Укрпошта" тратит около 10 млн грн, а все вырученные от реализации этих объектов средства компания инвестирует в инфраструктуру и строительство новых автоматизированных сортировочных центров.

Акционерная компания «Укрпошта» планирует на электронных аукционах в системе "Prozorro. Продажи" реализовать 800 объектов недвижимости, которые являются непрофильными или теми, которые не используются в хозяйственной деятельности компании.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, в перечень данных объектов, в частности, входят 17 баз отдыха, находящиеся в аварийном состоянии здания или объекты, где вообще есть только фундамент.

Согласно сообщению, на содержание этого имущества "Укрпошта" тратит около 10 млн грн ежегодно.

В этой связи "Укрпошта" объявила открытый тендер на закупку услуг по независимой оценке недвижимого имущества для определения справедливой рыночной стоимости 800 объектов недвижимости общей площадью 132 тыс. кв. м. Стартовая цена закупки оценочных услуг составляет 2,5 млн грн с НДС.

"В Укрпоште" 1,3 миллиона квадратных метров недвижимости находится в центрах крупных городов или на берегу Черного моря, где большая стоимость земли. И 10% этих объектов непригодны для эффективного использования, что совсем не способствует развитию "Укрпошты" как логистической компании. Более того, каждый год мы тратим почти 10 млн грн на их содержание. Эти ресурсы должны работать на компанию, а не приносить убытки. Все полученные деньги мы планируем инвестировать в инфраструктуру и строительство новых автоматизированных сортировочных центров", - цитирует пресс-служба генерального директора "Укрпошты" Игоря Смелянского.

В сообщении отмечается, что в настоящее время благодаря принятым Верховной Радой изменениям в закон о перечне госкомпаний, не подлежащих приватизации, и изъятию из этого списка "Укрпошты", продажа непрофильного имущества стала возможной.

«Наша позиция - максимальная эффективность госпредприятий. "Укрпошта" имеет достижения - они научилась зарабатывать на сдаче в аренду имущества. В этом году ожидаем 69 млн грн. Возможность продавать непрофильное имущество - следующий шаг. Надеюсь, что независимый оценщик и открытый тендер позволят сделать это максимально прозрачно», - приводятся в сообщении слова министра инфраструктуры Владислава Криклия.

По данным пресс-службы, "Укрпошта" имеет в своем портфеле более 1,3 млн кв. м недвижимости, из которых 132 тыс. кв. м не используются в хозяйственной деятельности.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что допускает частичную приватизацию до 10 крупных государственных предприятий, которые выполняют социально значимые функции, включая «Укрпошту».

По словам премьера, эти предприятия могут или быть запрещены к приватизации полностью, или, что ему нравится больше, подготовлены к так называемому IPO, то есть, к выходу на иностранные площадки для привлечения системных инвесторов. В качестве примера такой госкомпании Гончарук привел «Укрпошту».

2 октября Верховная Рада приняла закон, которым отменяется перечень предприятий, не подлежащих приватизации.