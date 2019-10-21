Гончарук допускает частичную приватизацию до 10 крупных госпредприятий, включая "Укрпошту"

Кабмин до конца года определится с обновленным списком предприятий, которые не подлежат приватизации.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук допускает частичную приватизацию до 10 крупных государственных предприятий, включая "Укрпошту", которые выполняют социально значимые функции.

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Об этом он заявил на брифинге по итогам состоявшегося заседания правительства.

«Эти предприятия или могут быть запрещены к приватизации полностью, или, что мне нравится больше, подготовлены к так называемому IPO, то есть, к выходу на иностранные площадки для привлечения системных инвесторов», - сказал он.

В качестве примера такой госкомпании Гончарук привел «Укрпошту».

«Мы можем продать 20-30% акций «Укрпошты» разным акционерам, которые зашли бы своими деньгами, предоставили бы этому предприятию ресурсы, принесли бы правильную корпоративную культуру и предоставили бы возможность усилить его развитие», - сказал он.

При этом премьер подчеркнул, что «полная продажа таких предприятий – это очень сложное решение», потому к ней нужно подходить очень осторожно.

«Как правило, по отношению к таким предприятиям скорее всего мы будем рассматривать вопрос полной приватизации с условием полного сохранения контроля государства над такими предприятиями, чтобы функция продолжала выполняться», - сказал он.

Премьер также отметил, что Кабмин до конца года определится с обновленным списком предприятий, которые не подлежат приватизации.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Верховная Рада приняла закон, которым отменяется перечень предприятий, не подлежащих приватизации.