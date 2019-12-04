Основатели Google покинули свои должности в Alphabet

Возглавит компанию генеральный директор Google Сундар Пичаи.

Президент Alphabet Inc. Сергей Брин и генеральный директор холдинга Ларри Пейдж покинули свои посты.

Об этом говорится в заявлении компании, которое приводит Associated Press.

Возглавит компанию генеральный директор Google Сундар Пичаи.

Брин и Пейдж продолжат принимать активное участие в жизни Alphabet в качестве членов совета директоров и акционеров компании.

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Также, отныне должности президента в компании не будет.

"Сегодня, в 2019 году, если бы компания была человеком, это был бы молодой человек в возрасте 21 года, и пришло время ему покинуть нас", - сказали Пейдж и Грин, объявляя о перестановках в компании.

Как замечает AP, Пейдж и Грин в течение последнего года отсутствовали на мероприятиях компании, компанию фактически представлял Пичаи. Так, именно гендиректор Google выступал на собраниях акционеров и выступал в качестве представителя Alphabet на слушаниях в конгрессе США.

Сундару Пичаи 47 лет, его опыт работы в компании насчитывает 15 лет. Он занимал лидирующие посты в проектах по созданию браузера Chrome и курировал операционную систему Android. Затем занял пост руководителя продуктов Google, а после создания Alphabet был назначен генеральным директором Google.

Пейдж и Брин основали Google в 1998 году. В 2015 году компания была реорганизована в Alphabet.