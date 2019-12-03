В IKEA назвали сроки запуска первого магазина в Киеве

Компания намерена открыть первый магазин в столице после запуска электронной коммерции, который запланирован на весну 2020 года.

Крупнейший в мире продавец мебели и товаров для дома - шведская группа компаний IKEA намерена открыть первый магазин в Киеве после запуска электронной коммерции, который запланирован на весну 2020 года.

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Об этом говорится в официальном ответе компании на запрос агентства УНИАН.

"Оставаясь полностью преданной своей видения - создавать лучшему повседневную жизнь для многих людей - IKEA рада поделиться обновленной информацией о своих планах по выходу на украинский рынок. Для того, чтобы как можно быстрее сделать ассортимент функциональных товаров IKEA с привлекательным дизайном и ценами, доступными как можно большему количеству людей в Украине, компания решила сначала запустить электронную коммерцию. Ожидаемая дата запуска - весна 2020 года", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе отметили, что в то же время IKEA планирует открыть первый физический магазин в Киеве как можно быстрее, после запуска электронной коммерции.

"IKEA предоставит дополнительную информацию, как только она будет доступна", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее планировалось, что первый украинский магазин IKEA будет открыт в столичном Ocean Mall в конце лета 2019 года. В июле 2018 года IKEA начала набор сотрудников для своего первого магазина в Украине. Позже компания перенесла открытие на конец 2019 года.

В октябре 2018 года основатель "Мандарин Плаза Групп" Вагиф Алиев заявил, что IKEA может открыть второй магазин в Украине площадью 30 тысяч квадратных метров в новом торгово-развлекательном центре "Лесной" на Броварском проспекте в начале 2020 года. Также он сообщил, что IKEA будет и в других строящихся торговых центрах.

Справка УНИАН. Крупнейшая в мире торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA была создана в Швеции в 1943 году. В настоящее время общее число магазинов группы IKEA с учетом франшиз составляет 403 единицы в 49 странах мира. В 2017 году магазины IKEA посетили по всему миру 936 миллионов человек, и более 2 миллиардов человек зашли на сайты компании. Общий объем продаж группы в прошлом году составил 34,1 миллиарда евро.