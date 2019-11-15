Минюст ввел дополнительную аутентификацию для нотариусов и госрегистраторов прав на имущество

Для защиты от случаев несанкционированного вмешательства в работу программного обеспечения Государственного реестра прав на недвижимое имущество введена дополнительная проверка подлинности.

Министерство юстиции Украины ввело дополнительную аутентификацию для нотариусов и государственных регистраторов прав на недвижимое имущество.

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Об этом сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на заместителя министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольгу Онищук.

«Теперь для проведения регистрационного действия нотариусам и государственным регистраторам прав на недвижимое имущество нужно будет воспользоваться не только квалифицированной электронной подписью, но и подтвердить решение с помощью Google-идентификации с использованием одноразового пароля. Для подключения новой функции пользователь должен будет загрузить на свой смартфон или планшет приложение, с помощью которого будет происходить дополнительная идентификация. Этот функционал похож на использование одноразового пароля в банковских системах, но более защищен, так как отсутствует необходимость пересылки пароля», - отметила Онищук.

Предполагается, что обновления усилят уровень безопасности данных госреестра прав благодаря уменьшению возможности злоупотреблений при проведении регистрационных действий в случаях несанкционированного доступа к рабочему месту нотариуса или государственного регистратора прав на недвижимое имущество.

«Сейчас подключение к услуге дополнительной идентификации осуществляется по желанию нотариусов и государственных регистраторов прав на недвижимое имущество, однако безотлагательно планируем установить эту опцию обязательной для всех», - отметила заместитель министра юстиции.

Нотариусы и государственные регистраторы прав на недвижимое имущество могут подать заявление о подключении к услуге дополнительной идентификации, обратившись к работникам соответствующих региональных филиалов ГП «НАИС».