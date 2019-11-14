Минюст может ужесточить правила для борьбы с рейдерством

Министерство юстиции может обязать регистраторов проходить двухфакторную аутентификацию.

Министерство юстиции Украины вскоре может обязать регистраторов проходить двухфакторную аутентификацию.

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Об этом на странице в соцсети Facebook сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

"Мы сделали еще один шаг, который поможет снизить рейдерство в Украине. Теперь для проведения любого действия регистратору нужно будет воспользоваться не только своей электронной подписью, но и ввести код со своего смартфона. Пока второй фактор является опцией. Но я надеюсь, что вскоре Минюст сделает его обязательным для всех без исключения", - сообщил он.

Дубилет отметил, что взломать компьютер и смартфон одновременно фактически невозможно.

"Если никакого взлома не было, и регистратор сам сделал незаконное действие, он мог всегда сказать, что его компьютер взломали. Заразив компьютер регистратора, злоумышленник от его имени переписывает имущество жертвы", - написал он.

Министр Кабмина также сообщил, что данная ситуация напомнила ему интернет-банки 10-летней давности, когда люди становились жертвами вирусов и теряли деньги, а банки постоянно просили их обновлять антивирусные программы.

"Но потом процент мошенничества резко упал. Благодаря второму фактору авторизации, или, проще, SMS-паролям. Примерно с такими аргументами мы убедили коллег свернуть дорогостоящую программу защиты и вместо этого сделать второй фактор авторизации. Разве что вместо затрат денег на SMS-пароли я предложил Google Authentificator. К счастью, он бесплатный", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты права собственности. Рада планирует повысить штрафы за нарушение законодательства о госрегистрации юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований.

Среди прочего, определяется, что программное обеспечение Государственного реестра прав должно обеспечивать раздельное хранение метаданных о сведениях, внесенных в Госреестр прав, в целях подтверждения их происхождения, целостности и достоверности.

Данные могут храниться, в частности, у технического администратора; в Министерстве юстиции. Доступ государственного регистратора к Государственному реестру прав осуществляется путем многофакторной аутентификации, определенной Кабинетом министров в Порядке ведения Госреестра прав.

Справка УНИАН. Двухфакторная аутентификация — это дополнительный уровень защиты учетной записи. Кроме ввода пароля, нужно также ввести одноразовый код, который приходит на почту или телефон, или отпечаток пальца. Этим действием пользователь подтверждает свою личность.