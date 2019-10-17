Глава «Укроборонпрома» назначил себе еще трех заместителей: кто они

Директором финансово-экономического департамента назначен Анатолий Незгодюк.

Генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус назначил руководителей еще трех направлений концерна. Об этом сообщила пресс-служба концерна в Facebook.

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«Генеральный директор Абромавичус назначил руководителей еще 3 направлений: Даниил Федорчук - заместитель генерального директора по правовым вопросам; Михаил Морозов - заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту; Анатолий Незгодюк - директор финансово-экономического департамента», - сказано в сообщении.

В свою очередь, заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по вопросам трансформаций Роман Бондарь сообщил, что перед назначением Федорчук руководил юридической функцией Антимонопольного комитета, а до этого много лет работал в международных юридических компаниях, в частности в Beiten Burkhardt.

Морозов до назначения более 10 лет проработал руководителем ISTIL и имеет значительный опыт управления спецэкспортерами, в частности госпредприятием «Прогресс».

Незгодюк более 10 лет работал в качестве финансового директора ключевых активов «Метинвеста». До этого занимал должности финансового контролера в Gallaher Ukraine и Kraft Foods Ukraine.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят почти 140 предприятий ОПК Украины.