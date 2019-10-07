В набсовет "Укроборонпрома" вошли помощник Зеленского и глава “Укрпошты”

Президент назначил членами набсовета Ермака и Смелянского, прекратив полномочия Арахамии.

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Наблюдательного совета ГК "Укроборонпром".

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Об этом говорится в обнародованном на сайте главы государства указе президента №734/2019.

Документом предусматривается, в соответствии со статьей 5 Закона Украины "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе", назначить членами Наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром" помощника президента Украины Андрея Ермака и генерального директора акционерного общества "Укрпошта" (по согласованию) Игоря Смелянского.

Также указом прекращены полномочия члена Наблюдательного совета "Укроборонпрома" Давида Арахамии.

Кроме того, признаются утратившими силу ряд президентских указов разных лет, касающихся Набсовета "Укроборонпрома".

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.