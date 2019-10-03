Закон об аренде государственного и коммунального имущества – шаг назад от децентрализации, – глава ГРС

По словам руководителя Государственной службы Украины, закон предусматривает диктат со стороны Киева в отношении регионов.

Новый закон об аренде государственного и коммунального имущества предусматривает наступление на права местного самоуправления, в котором практически не будут давать распоряжаться имуществом общины, что является их правом согласно закону.

Об этом сообщила председатель Государственной службы Украины Ксения Ляпина.

По словам Ляпиной, закон предусматривает диктат со стороны Киева в отношении регионов. А это является шагом назад в процессе децентрализации власти.

"Там происходит наступление на права местного самоуправления, то есть ему практически не будут давать собственноручно распоряжаться на свое усмотрение имуществом общины, на что их уполномочила община. Если мы считаем, что они там коррумпированы или какие-то плохие, то это решается выборами, а никак не большим братом, который из Киева будет диктовать, как распоряжаться коммунальным имуществом", – заявила Ляпина.

Также законом предусматривается ограничение возможностей размещать оборудование для телекоммуникаций.

"И это в то время, когда мы рассказываем о государстве в смартфоне, о "диджитализации". Так извините меня, это невозможно без того, чтобы развивать сети. Что же мы делаем? Это противоречит уже принятым законам, которые были направлены на развитие отрасли", – сказала глава ГРС.

Кроме того, закон предполагает брать деньги от облгазов, за аренду, которую они используют. Но здесь возникает масса нюансов, которые не указаны в бюджете.

"А вот здесь начинаются нюансы. А что используете, государственное или коммунальное, вообще личное? Никто не провел инвентаризацию. Было соответствующее постановление Министерству энергетики – провести до 1 декабря 2017-го года инвентаризацию газораспределительных систем, наличие правоустанавливающих документов проверить и так далее. Было ли это сделано? Ну судя по всему, нет", – резюмировала Ляпина.