Принятие законопроекта №1210 спровоцирует большие проблемы в экономике Украины

Эксперты считают, что намерение властей увеличить ренту за добычу железной руды ударит не только по железорудной промышленности, но и по экономике Украины в целом.

В Верховной Раде сейчас рассматривается законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве".

В этом законопроекте, в частности, запланировано повышение рентной ставки на добычу железной руды, которая должна вырасти в 4 раза. Такое решение властей вызывает недоумение и полное не восприятие у экспертов.

Железорудная промышленность – ключевой и надежный плательщик налогов в бюджеты всех уровней и в Пенсионный фонд. По данным ОП "Укрметаллургпром", в 2018 году отечественные предприятия по добыче железной руды перечислили свыше 19,4 млрд гривень налогов и сборов. С 2012-го по 2018 год поступления в госбюджет от ренты за добычу руды выросли почти в 5 раз. В то время, когда рентные платежи от полезных ископаемых государственного значения выросли лишь в 1,6 раза, а поступления от добычи нефти – в 1,1.

Теперь власти снова собираются увеличить ренту за добычу железной руды, приняв скандальный законопроект №1210. Эксперты считают, что это ударит не только по железорудной промышленности, но и по экономике Украины в целом.

Уже сейчас ставка ренты на добычу железной руды в Украине одна из самых высоких в мире – 8% (на текущий год временно повышена до 8,8%). В то время, как в России – 4,8%, Австралии – 3,5%, Казахстане – 2,8%, ПАР – 0,5%, – рассказал партнер консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers Украина Максим Дудник.

Но еще печальнее картина, если сравнивать доли рентных платежей относительно коммерческой прибыли предприятий в Украине и мире. Здесь мы очень сильно отстаем от конкурентов. А в случае принятия законопроекта №1210 в его нынешней редакции, ситуация станет совсем критической. В таком случае, согласно данным PricewaterhouseCoopers, доля рентных платежей в Украине составит заоблачные 22%! Тем временем, как в Австралии – 11,4%, Казахстане – 10,6%, Бразилии – 8,5%, Канаде – 8,4%, Китае – 4,4%, а в России – вообще 2,5%.

То есть, железорудные предприятия РФ будут получать доходы от добычи почти в 10 (!) раз больше, чем украинские. При таких условиях, говорить о нашей способности конкурировать на мировом рынке нет никакого смысла. И в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться, поскольку цены на руду сейчас падают и есть тенденция, что этот процесс будет продолжаться.