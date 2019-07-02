Британская компания завершает работы по дизайну Linden Luxury Residences

Британские специалисты из Kelly Hoppen Interiors, одной из ведущих дизайнерских компаний в мире, посетили строящийся в Киеве комплекс Linden Luxury Residences.

Известный дизайнер Келли Хоппен в прошлом году была выбрана дизайнером интерьеров комплекса. Linden Luxury Residences – первый проект бюро Kelly Hoppen Interiors в Украине. В начале ее компания разработала концепцию дизайна комплекса, а сейчас занимается рабочим проектированием и сопровождением строительства.

- В рамках рабочего визита специалисты из Британии провели ряд встреч с архитекторами, инженерами, командой девелопера проекта, строительными компаниями, консультантами по кухням Boffi, разработчиками системы «умный дом» Lutron, а также специалистами по свету, - говорит Сергей Панфилов, руководитель отдела продаж Linden Luxury Residences.

Непосредственно на объекте сотрудники Kelly Hoppen Interiors проверили качество отделки тестовых резиденций и зон общего пользования, соответствие выполненных работ проектной документации, а также корректировали решения по дизайну интерьеров. Окончание стадии рабочей документации планируется на июль 2019 года. А к концу года ожидается завершение отделки зон общего пользования и резиденций шоу-румов.

Покупателям предлагается 45 вариантов планировок, выверенных по дизайну и функциональности. Площадь резиденций варьируется от 60 до 500 кв. м. Любая квартира может быть передана покупателю, как с внутриквартирными перегородками, так и open space – все резиденции не имеют несущих конструктивных элементов, кроме колонн. Двухуровневые пентхаусы семиметровой высоты со сплошным остеклением и открытыми террасами, создают ощущения парения в воздушном пространстве.

Келли Хоппен - одна из самых знаменитых дизайнеров в мире. Среди ее клиентов - британская королевская семья, Хиллари Клинтон, Виктория и Дэвид Бекхэм, студия Walt Disney, Элтон Джон и др.

Секрет популярности Хоппен - в оригинальной, лаконичной и востребованной стилистике, которую сама дизайнер называет «нейтральная роскошь». Все ее работы выдержаны в монохромной палитре: черный, белый, разнообразнейшие оттенки бежевого и особенно серого. Келли столь мастерски владеет этой гаммой, что ее называют «королевой серого цвета».

Linden Luxury Residences расположен на ул. Лютеранской, в самом престижном районе столицы. Идея проекта - создать в Киеве особенный дом, в особенном месте. На сегодняшний день Linden - единственная современная резиденция на Липках, где высокий уровень комфорта и роскошь гармонично сочетаются с новыми технологиями.

Девелопером Linden Luxury Residences является компания Budhouse Group.