Главу Госрезерва отстранили от исполнения обязанностей
Кабинет министров Украины отстранил главу Государственного агентства резерва Украины Вадима Мосийчука от исполнения обязанностей на время осуществления дисциплинарного производства.
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Об этом сообщили в пресс-службе Госрезерва со ссылкой на соответствующее решение правительства, принятое 26 июня на заседании.
В пресс-службе со ссылкой на главу Госрезерва отметили, что это уже третья за почти четыре года пребывания в должности попытка устранить Мосийчука от выполнения обязанностей.
В то же время, в сообщении подчеркивается, что за этот период вопреки всем проверкам, обыскам и давлению, глава Госрезерва обнаружил и поломал ряд коррупционных схем вокруг предприятия.
В связи с несогласием с данным правительственным решением, Мосийчук намерен обжаловать его в судебном порядке.
"Свои убеждения, это решение правительства, свою честь и достоинство буду отстаивать в судебном порядке... Когда пришел в Госрезерв, взял на себя обязательства навести порядок в системе и сделать ее эффективной. Этим в течение четырех лет занимался, и буду продолжать и дальше. Кулуарные решения и травля не остановят", - цитирует пресс-служба Мосийчука.
Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года Киевская прокуратура провела обыски в квартире главы Государственного агентства резерва Украины Вадима Мосийчука и объявила ему подозрение в связи с расследованием перемещения зерна Госрезерва из Харьковской в Черкасскую область. По оценкам прокуратуры, ущерб от такого приказа чиновника превысил 6 млн грн.
В октябре 2016 года сотрудники Службы безопасности и Генеральной прокуратуры провели обыски в Государственном агентстве резерва Украины в рамках расследования уголовного производства по факту нанесения государству 257 млн грн убытков при закупке дизельного топлива.
Справка УНИАН. Государственное агентство резерва Украины (Госрезерв) — центральный орган исполнительной власти, деятельность которого координируется Кабинетом министров.
Система государственного резерва Украины – это группа предприятий и организаций, задачей которых является организация хранения продовольственных, энергетических, промышленных и других товаров на случай чрезвычайных ситуаций государственного масштаба. Подобные ведомства существовали в Украине со времен СССР.