Прокуратура объявила подозрение и провела обыски в квартире у главы Госрезерва

Следователи выясняют, зачем ведомство переместило зерно из Харьковской в Черкасскую область.

Столичная прокуратура объявила подозрение и провела обыски в квартире председателя Государственного агентства резерва Украины Вадима Мосийчука.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

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"Господин председатель в 2017 году решил переместить зерно из Харьковской в Черкасскую область. Якобы в связи с опасностью потери из-за близости АТО! Что на самом деле стояло за изменением места хранения - установит следствие", - говорится в сообщении.

Луценко добавил, что убытки госбюджета от такого распоряжения чиновника превысили 6 млн грн.

В апреле сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно со следователями прокуратуры города Киева проводят обыск в центральном офисе Государственного агентства резерва Украины и на предприятиях «Златодар» (Черкасская обл.) и «Хлебная база №85» (Харьковская обл.) в связи с расследованием перемещения зерна Госрезерва из Харьковской в Черкасскую область.

Об этом сообщал сам глава Госрезерва Вадим Мосийчук на своей странице в Facebook.

«Руководствуются проверяющие решением Печерского суда о выемке документов по перемещению зерна госрезерва из Харьковской в Черкасскую область. Главная причина этого заключается в уничтожении Госрезервом, так называемого «осиного гнезда» коррупционных схем, наработанных годами на ГП «Хлебная база № 85», - написал он.