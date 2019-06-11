Бизнес перестал жаловаться на коррупцию в АМКУ - Европейская бизнес ассоциация

Украинский и иностранный бизнес перестал жаловаться на коррупцию в Антимонопольном комитете и хвалит ведомство за упрощение процедуры получения разрешений на проведение концентраций.

Об этом 112.ua заявила исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко, говорится в статье "Кнут или пряник: В чьих интересах действует Антимонопольный комитет в Украине".

По словам Деревянко, даже те компании, которые не согласны с выводами комитета относительно штрафов, отрицают, что на его решения может влиять коррупционная составляющая.

"От компаний, входящих в ЕБА, я не слышала жалоб на коррупцию в АМКУ. Более того, сейчас стало легче получать разрешения комитета на проведение концентраций, нежели это было при комитетах прежних составов. Этот процесс происходит более гладко, чем ранее. Если законодательных препятствий нет - разрешения выдаются", - сказала Анна Деревянко.

Она отметила, что бизнес практически всегда оспаривает в судах штрафы АМКУ, но это его законное право, которым он пользуется.

"Очевидно, что если бизнес не согласен с решением комитета, ему следует обращаться в суд", - сказала исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации, добавив, что большинство жалоб бизнеса, которые поступают в ЕБА, связаны с вопросами по действиям других госорганов.

Деревянко также похвалила главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева за позитивные изменения в работе госоргана.

"Он пришел из бизнеса. Абсолютно здравомыслящий человек, хороший юрист… Было бы неправильно утверждать, что все решения АМКУ зависят только от Терентьева", - отметила Деревянко. По ее словам, решения принимаются коллегиально членами комитета, глава не может на них влиять, даже если они занимают иную, отличную от его, позицию.

Большим отличием от предшественников комитета в его нынешнем виде является его открытость и готовность к диалогу с участниками рынка, говорит собеседница 112.ua.

При этом в ЕБА выступают за урегулирование на законодательном уровне размера штрафов, накладываемых АМКУ на компании.

"Одна из проблем - большая вилка минимального и максимального штрафов, который может назначить комитет. Минимальный и максимальный размер штрафов очень разнятся. Комитет чаще всего штрафует ближе к высшей отметке. Мы считаем, что этот вопрос должен быть урегулирован на законодательном уровне. Следует ввести более четкую градацию, что находится в плоскости компетенции Верховной Рады", - сказала Деревянко.