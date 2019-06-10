"Слуга народа" выступает за создание Национальной экономической стратегии и демонополизацию ключевых отраслей экономики

Партия предлагает внедрить госстратегию оптимизации жилищно-коммунальных тарифов за счет демонополизации энергетических рынков.

Партия «Слуга народа» выступает за создание Национальной экономической стратегии с целью достичь уровня доходов и качества жизни украинцев, который будет выше среднеевропейского, демонополизацию ключевых отраслей экономики и внедрение режима наибольшего благоприятствования для иностранных инвесторов украинского происхождения.

Об этом говорится в разделе «Экономическая стратегия» предвыборной программы партии, опубликованной в социальной сети Facebook.

Помимо этого, партия предлагает сделать Антимонопольный комитет «независимым и эффективным», а также провести национальный экономический аудит страны с привлечением отечественных и международных компаний.

В разделе программы «Энергетика и тарифообразование» говорится о предложении внедрить государственную стратегию оптимизации жилищно-коммунальных тарифов за счет демонополизации энергетических рынков, увеличении собственной добычи энергоресурсов и устранении коррупционной составляющей в тарифообразовании. Также предлагается создать условия для развития «зеленой» энергетики с одновременным предотвращением рисков монополизации отрасли и упразднение всех формульных ценообразований вроде «Роттердам +».

Раздел «Наилучшие условия для бизнеса» содержит предложения по аудиту функций госорганов с последующим их сокращением, создания возможности одноразовой легализации капиталов некриминального происхождения по льготной ставке, запуск налога на выведенный капитал, постепенное уменьшение единого социального взноса. Государственную фискальную службу предлагается лишить правоохранительной функции, оставив только сервисную, предполагается также перевод налоговых и таможенных процедур в цифровой формат.

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В разделе «Реформирование социальной сферы» сказано о введении «экономического паспорта украинца», по которому все дети получат долю от эксплуатации природных ресурсов на индивидуальные счета, внедрении второго уровня государственного пенсионного обеспечения и переводе всех социальных льгот в денежную форму.

В сфере «Инфраструктура» предлагается внедрить независимый контроль качества строительства и ремонта автомобильных дорог, создать законодательные условия для строительства бетонных дорог и демонополизировать отрасли пассажирских и грузовых перевозок на железнодорожном транспорте.

Раздел «Безопасность и оборона» содержит предложения по установлению расходов на оборону в размере не менее 5% ВВП, децентрализации и демонополизации оборонных госзакупок.

В разделе «Украина в мире» прописано принятие законов, необходимых для выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и расширения сотрудничества с Евросоюзом и НАТО, а также запуск программы «коммерческой дипломатии» для продвижения украинских товаров на глобальные рынки.

Пункт программы «Уничтожение системной коррупции» предполагает перевод максимально возможного количества государственных услуг в онлайн, внедрение обязательной конфискации имущества коррупционеров и системы денежного вознаграждения для граждан при обнаружении коррупции, избавление СБУ, ГПУ и Нацполиции от «несвойственных им функций ущемления бизнеса».

Раздел «Инновационная экономика» программы содержит в себе предложения по внедрению госпрограммы поддержки инноваций, целевой прозрачной поддержки отраслей, способных стать локомотивом развития экономики, запуск программы обеспечения покрытия 100% территории страны широкополосным интернетом и создание условий для интеграции цифровых валют в правовое поле Украины.

Как сообщал УНИАН, вчера, 9 июня, состоялся съезд партии «Слуга народа», на котором был объявлен список кандидатов политсилы на внеочередных парламентских выборах.