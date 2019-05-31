Трамп грозит ввести пошлины на все товары из Мексики из-за нелегальных мигрантов

Первый пакет 5-процентных пошлин на все мексиканские товары вступит в силу 10-го июня.

Президент США Дональд Трамп намерен ввести в ближайшие дни пошлины на импорт из Мексики, если Мехико не предпримет реальных шагов к тому, чтобы пресечь поток незаконных иммигрантов из Центральной Америки в Соединенные Штаты.

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Первый пакет 5-процентных пошлин на все мексиканские товары вступит в силу 10-го июня, заявляет Трамп. Они будут повышаться ежемесячно на 5 процентов вплоть до октября и остановятся на отметке 25 процентов, пишет “Радио Свобода”.

Согласно позиции Белого дома, закон о чрезвычайных полномочиях от 1977 года позволяет президенту в экстренных ситуациях прибегать к ограничительным мерам во внешней торговле. Администрация Трампа характеризует ситуацию, сложившуюся на южной границе Америки, как экстремальную.

"Тарифы будут отменены только в том случае, если кризис вокруг незаконной иммиграции разрядится в результате эффективных шагов со стороны Мексики", - говорится в заявлении президента США.

Первоначально Трамп намеревался убедить Мексику сотрудничать посредством закрытия американо-мексиканской границы, но впоследствии в Белом доме пришли к выводу, что увеличение ввозных пошлин представляет собой более действенное решение.

Экспорт Мексики в США в 2018 году составил 346 с половиной миллиардов долларов.

Несколько дней назад пограничники задержали на границе с Техасом беспрецедентно большую группу мигрантов, численность которой превышала тысячу человек.

Воплощение угрозы Трампа в жизнь может осложнить утверждение Конгрессом новых торговых договоров США с Канадой и Мексикой.