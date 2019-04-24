Американские индексы достигли исторических пиков

Индекс Dow Jones вырос на 0,55 процента, S&P 500 - на 0,88 процента.

Индексы S&P 500 и Nasdaq закрылись во вторник на рекордных максимумах, поскольку квартальные отчёты ряда компаний оказались лучше ожиданий, ослабив опасения о замедлении роста прибыли.

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Индекс Dow Jones вырос на 0,55 процента до 26.656,39 пункта, S&P 500 - на 0,88 процента до 2.933,68 пункта, Nasdaq Composite - на 1,32 процента до 8.120,82 пункта, пишет Рейтер.

Прибыль компаний S&P 500, как ожидается, снизилась на 1,3 процента в первом квартале, что, по словам аналитиков, может стать первым снижением прибыли с 2016 года. Однако с начала апреля прогнозы значительно улучшились.

Сектор здравоохранения S&P вырос на 1,6 процента. В течение последних двух недель сектор снизился на 6,7 процента из-за опасений по поводу политики в США.

Сектор основных потребительских товаров закрылся в минусе на фоне усиления аппетита инвесторов к риску. Энергетический сектор и сектор коммунальных услуг также показали динамику хуже большинства основных секторов.

Акции Amazon.com Inc выросли на 2,2 процента, обеспечив наибольшую поддержку для индексов S&P 500 и Nasdaq.

Акции Twitter выросли на 15,6 процента после того, как компания отчиталась о превысившей прогнозы выручке и неожиданном увеличении числа ежемесячно активных пользователей.