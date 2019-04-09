В Украине хотят повысить надежность проектирования высоток

Парцхаладзе подчеркнул, что стальные каркасы имеют ряд преимуществ перед бетонными и железобетонными конструкциями.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) разрабатывает проект изменения государственной строительной нормы (ГСН), которой предлагается установить требования по жесткости стальных и сталежелезобетонных конструкций для проектирования каркасов высотных зданий.

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Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

По его словам, в действующих нормах по проектированию высотных зданий требования по жесткости несущих конструкций сформулированы только для железобетонных каркасов.

"Однако современные технологии и решения позволяют использовать в высотном строительстве и другие материалы, в частности, сталь и сталежелезобетон, - написал он. - Поэтому в проекте новой ГСН мы предлагаем прописать соответствующие требования и для этих конструкций. Это позволит увеличить несущую способность таких высотных зданий как минимум на 20% и, конечно, повысит надежность и безопасность таких зданий".

Парцхаладзе подчеркнул, что стальные каркасы имеют ряд преимуществ перед бетонными и железобетонными конструкциями.

"Во-первых, это возможность разрабатывать различные планировочные и архитектурные решения, в 2 раза быстрее монтаж, чем в случае с железобетоном, и возможность проводить строительство в любой сезон, что тоже важно", - добавил замминистра.

По словам Парцхаладзе, согласно проекту новой ГСН, выбор конкретной конструктивной системы высотного здания со стальным каркасом должен производиться на основе технико-экономических расчетов.

"Предпочтение следует отдавать рамным и рамно-связевым системам несущего стального каркаса. Толщина стен ядер жесткости, а также несущих простенков, диафрагм жесткости может приниматься переменной по высоте. Гибкость стальных колонн следует принимать в соответствии с ГСН "Стальные конструкции. Нормы проектирования ",- отметил он.

Также, по словам чиновника, при расчете железобетонных, металлических и сталежелезобетонных несущих элементов высотных зданий (колонн, пилонов, стен, простенков, диафрагм и ядер жесткости) нужно обязательно учитывать одновременное действие вертикальных и горизонтальных сейсмических нагрузок согласно ГСН "Строительство в сейсмических районах".

Парцхаладзе отметил, что новая ГСН "Высотные здания и комплексы" разрабатывается госпредприятием "Научно-исследовательский институт строительного производства".

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.