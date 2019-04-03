Во Львове впервые сносят 7-этажный самострой (видео)

По данным Львовского горсовета, в этом доме никто квартиры не купил.

Во Львове уже две недели продолжаются работы по сносу построенной с нарушениями многоэтажки на улице Лычаковской, 259.

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Как сообщил начальник Лычаковского отдела государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции во Львовской области Игорь Шургот, по состоянию на сегодня снесено кровлю и проводится разрушение не несущих строительных конструкций.

Судебные процессы в отношении самостроя длились с осени 2016 года до декабря 2018 года. Восьмой апелляционный административный суд постановил снести самовольно построенный объект.

Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, этот объект был построен на земельном участке, который предоставлялся для обслуживания индивидуального жилого дома, без разработки проектной документации.

В истории Львова такой большой проект сносится впервые. По данным Львовского горсовета, в этом доме никто квартиры не купил.

По заключению экспертов, здание находится в чрезвычайно неудовлетворительном состоянии и должно быть снесено, потому что не пригодно для дальнейшего использования. “Фундамент имеет трещины, один угол дома в аварийном состоянии, он накренился и в любой момент может произойти разрушение”, - говорится в сообщении.

Финансирование сноса осуществляется за счет средств исполнительного производства, работу выполняет подрядная организация. Выделили более 2 млн грн на авансирование дополнительных расходов исполнительного производства. Снос продлится от месяца до двух.