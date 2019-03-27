Рейтинг мировых производителей стали: Украина сохранила 13-е место

Украина в феврале сохранила 13-е место в рейтинге производителей стали, увеличив ее производство на 5%.

Украинские металлурги в феврале 2019 года по сравнению с февралем прошлого года увеличили производство стали на 5% - до 1,689 млн тонн, сохранив при этом 13-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

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Согласно сообщению, по итогам февраля лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 71 млн тонн (рост на 9,2% к февралю 2018 года).

Далее следуют: Индия (8,74 млн тонн, +2,3%), Япония (7,74 млн тонн, -6,6%), США (6,9 млн тонн, +4,6%), Южная Корея (5,47 млн тонн, +1,1%), Россия (5,2 млн тонн, -4,4%), Германия (3,1 млн тонн, -9,4%), Бразилия (2,7 млн тонн, -1,7%), Турция (2,6 млн тонн, -12,5%), Италия (2,1 млн тонн, -3,6%), Иран (2 млн тонн, +21,7%), Тайвань (1,8 млн тонн, +22,5%).

В целом в феврале 2018 года по сравнению с февралем прошлого года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 4,1% - до 137,3 млн тонн.

По итогам января-февраля текущего года Украина сократила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 0,4% - до 3,539 млн тонн, сохранив 13-е место в мировом рейтинге производителей стали.

Как сообщал УНИАН, Украинские металлурги по итогам 2018 года сократили производство стали на 1,1% по сравнению с 2017 годом - до 21,1 млн тонн, опустившись при этом с 12-го на 13-е место в списке мировых производителей этой продукции.

Справка УНИАН. Украина по итогам 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 млн тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 млн тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, - снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках. Тем не менее, по итогам 2015 года Украина сохранила 10-ю строчку в отраслевом рейтинге. В 2016 году наша страна также сохранила 10-ю строчку в рейтинге.