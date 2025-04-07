Международные резервы в прошлом месяце выросли на 5,6%.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 апреля, по предварительным данным, составили 42,4 млрд долларов. Как сообщила пресс-служба Национального банка, в марте они выросли на 5,6%.

"Такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой, - уменьшением объемов чистой продажи валюты НБУ на валютном рынке - на 12,5% по сравнению с февралем", - объяснили в Нацбанке.

На валютные счета правительства в Национальном банке в марте поступило 5,98 млрд долл., из которых:

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5,172 млрд долл. - от международных партнеров, в том числе в рамках инициативы G7 ERA;

409,6 млн долл. - от размещения валютных ОВГЗ;

398,6 млн долл. - от МВФ в рамках программы Механизма расширенного финансирования (EFF).

Кроме того, Украина получила кредит 970 млн долл. в соответствии с соглашением между Украиной и Великобританией в рамках ERA. Эти средства не были зачислены в международные резервы Украины в связи с их целевым назначением по использованию.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было выплачено 786,7 млн долл. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 729,2 млн долл.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,2 месяца будущего импорта", - отметили в НБУ.

Золотовалютные резервы - последние новости

Международные резервы Украины в 2024 году выросли на 8%. По состоянию на 1 января 2025 года они составляли 43,8 млрд долл. США.

В феврале золотовалютные резервы уменьшились на 6,7%: по состоянию на 1 марта они составляли 40,1 млрд долларов. Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте.

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