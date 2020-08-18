Эмиссия гривни: в Минэкономики рассказали, от чего будет зависеть инфляция

Цены также будут расти из-за повышения себестоимости товара, учитывая карантин и рост цен на мировом рынке.

В Минэкономики прогнозируют рост инфляции до конца 2020 года, на ее динамику будет влиять усиление роли кредитного канала эмиссии денег.

Читайте такжеВ НБУ дали прогноз по инфляции на следующий год

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на обзор департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

"В дальнейшем в течение 2020 ожидается постепенный рост платежеспособного спроса, что позволит получить (с несущественными колебаниями) сдержанные темпы потребительской инфляции, которые, учитывая комплекс сдерживающих факторов, будут меньше, чем прогнозировалось в начале года", - говорится в обзоре.

Для чего нужна эмиссия гривны

Отмечается, что эмиссия гривни, в частности, использоваться для поддержки бизнеса и внедрение антикризисных мер.

Цены также будут расти из-за повышения составляющей себестоимости товара, учитывая понесенные в период карантина убытки и рост цен на мировом рынке.

Что этому предшествовало

В июле 2020 потребительские цены в Украине снизились на 0,6% после роста на 0,2% в июне, в годовом измерении инфляция по итогам июля осталась на уровне 2,4%.

В годовом измерении инфляция по итогам июня ускорилась до 2,4% с 1,7% в мае.

Инфляция продолжает постепенно ускоряться, хотя и находится ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п. - во втором полугодии 2020 инфляция несколько ускорится (до 4,7% на конец года), прогнозируют в НБУ.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6% при инфляции 7,3%.

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Автор: УНИАН