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Эмиссия гривни: в Минэкономики рассказали, от чего будет зависеть инфляция

16:30, 18 августа 2020
Финансы
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В Минэкономики отметили, что на динамику инфляции будет влиять эмиссия гривни / фото УНИАН

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Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на обзор департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

"В дальнейшем в течение 2020 ожидается постепенный рост платежеспособного спроса, что позволит получить (с несущественными колебаниями) сдержанные темпы потребительской инфляции, которые, учитывая комплекс сдерживающих факторов, будут меньше, чем прогнозировалось в начале года", - говорится в обзоре.

Для чего нужна эмиссия гривны

Отмечается, что эмиссия гривни, в частности, использоваться для поддержки бизнеса и внедрение антикризисных мер.

Цены также будут расти из-за повышения составляющей себестоимости товара, учитывая понесенные в период карантина убытки и рост цен на мировом рынке.

Что этому предшествовало

  • В июле 2020 потребительские цены в Украине снизились на 0,6% после роста на 0,2% в июне, в годовом измерении инфляция по итогам июля осталась на уровне 2,4%.
  • В годовом измерении инфляция по итогам июня ускорилась до 2,4% с 1,7% в мае.
  • Инфляция продолжает постепенно ускоряться, хотя и находится ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п. - во втором полугодии 2020 инфляция несколько ускорится (до 4,7% на конец года), прогнозируют в НБУ.
  • Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6% при инфляции 7,3%.

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Автор: УНИАН

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