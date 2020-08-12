Украинцы недовольны новыми монетами: что именно не нравится

На сайте президента Украины появилась петиция, для рассмотрения она набрать 25000 голосов.

На сайте президента Украины появилась петиция, в которой автор недоволен новыми монетами номиналом 5 и 10 гривень.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

Чем недовольны украинцы

Отмечается, что автор петиции просит, чтобы материал, из которого они изготовлены, изменили. Для того чтобы петицию рассмотрели, необходимо 25 тысяч голосов.

Что ответили в Нацбанке

"В письме от НБУ ответили, что эти монеты имеют именно такой цвет недаром: чтобы они отличались от 10, 25 и 50 копеек, которые находятся в обращении. Копейки также должны отличаться и от монет других стран, чтобы избежать мошеннических схем", - говорится в сообщении.

Также в Нацбанке отметили, что монеты все же отличаются по размеру и весу, и имеют различные изображения выдающихся украинцев. Все это должно помогать их различать.

Ввод в Украине железных гривень

Как сообщал УНИАН, Нацбанк ввел в обращение монеты номиналом одна и две гривны еще в 2018 году.

В 2019 украинцы начали пользоваться монетой номиналом 5 гривень, а 3 июня в обращении появилась монета номиналом 10 гривень.

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