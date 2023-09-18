Разница между зарплатами у мужчин и женщин в нашей стране ниже мировой.

В Украине разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами составляет 18,6%. Этот показатель в нашей стране ниже мирового, но больше, чем во многих странах Европейского союза.

Об этом сообщил Уполномоченный по правам человека Павел Лубинец. По его словам, основными причинами этого явления являются систематическая дискриминация и недооценка труда женщин.

"Совершенствование трудового законодательства, преодоление стереотипов работодателей, повышение уровня мотивации женщин - главные принципы того, чтобы тенденция к сокращению гендерного разрыва в оплате труда в Украине стала устойчивой и необратимой", - отметил он.

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Зарплата украинцев

В августе 2023 года средняя зарплата украинцев выросла и составляет 17500 гривень, что на 500 гривен превышает показатель июля. Рост произошел в Киевской области (до 19275 гривень), Львовской (до 17500 гривень) и Одесской (до 17500 гривень).

По прогнозу Министерства экономики, среднемесячная зарплата украинцев в 2024 году вырастет почти на 4 тысячи, до 21852 гривень.

Между тем, Кабинет министров в проекте госбюджета на 2024 год заложил двухэтапное повышение минимальной зарплаты. Также правительство планирует провести в следующем году индексацию пенсий.

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