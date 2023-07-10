Киевская область впервые пересекла отметку в 30 142 вакансии, что составляет почти треть от общего количества.

Рынок труда в Украине в течение лета в целом продолжает восстанавливаться: несколько снизились темпы роста и уменьшилось количество соискателей, однако подросли зарплаты, что является закономерной реакцией работодателей на конкуренцию за кандидатов.

Согласно исследованию аналитиков сайта по поиску работы Work.ua, в первый месяц лета количество предложений работы в Украине увеличилось на 4% - до 93,9 тыс. вакансий. Несколько меньшую динамику роста по сравнению с предыдущими месяцами (май +9%, апрель +14%, март +11%) можно объяснить наступлением низкого бизнес сезона.

"Киевская область впервые пересекла отметку в 30 142 вакансии, что составляет почти треть от общего количества, и остается лидером по количеству работы. Второе место занимает Львовская область, где сосредоточено примерно 10% работы в Украине (9 064). Далее идет Днепропетровская (8 900) и Одесская области (6 883). Замыкает пятерку Харьковская область (3 441), которая уже третий месяц подряд удерживается в лидерах", - говорится в исследовании.

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Отмечается, что в июне работы стало больше и в Херсонской области, где 6 июня РФ совершила террористический акт и взорвала Каховскую ГЭС. Специалисты отмечают, что +12% месячного роста до 156 вакансий хоть и не является большой цифрой, однако сам факт того, что ничто не способно остановить украинцев, вызывает оптимизм.

Что касается самых востребованных должностей, в пятерке все стабильно: продавец-консультант (8,2 тыс. вакансий), менеджер по продажам (6,4 тыс.), водитель (3,3 тыс.), повар (3,3 тыс.), бухгалтер (3,2 тыс.). Наибольший прирост в июне показала вакансия учителя начальных классов (+44% до 187 вакансий). В основном частные школы и детские сады ищут персонал для подготовки детей к школе в период летних каникул.

Количество соискателей, которые создали и обновили резюме в июне уменьшилось на 4%, по сравнению с маем, что является незначительным колебанием. Наибольшая конкуренция соискателей за работу в Киевской, Винницкой, Харьковской, Сумской и Львовской областях. Самая маленькая - в Закарпатской, Черновицкой, Черкасской, Тернопольской и Николаевской областях.

К примеру, конкуренция соискателей на вакансию Front-end программиста в июне выросла почти вполовину по сравнению с маем и сейчас почти в 30 раз выше, чем в среднем по Украине. К высококонкурентным вакансиям также относятся: специалист чата, видеомонтажер, копирайтер, графический дизайнер. Низкая конкуренция и, соответственно, большие шансы трудоустроиться по должностям работников медицинской сферы: гастроэнтеролог, гирудотерапевт, врач УЗИ", - сообщили в Work.ua.

Что касается зарплат, то в июне продолжился рост средней заработной платы еще на 500 грн. Таким образом, за первую половину 2023 года средняя зарплата в Украине увеличилась на 13% - с 15 тыс. до 17 тыс. грн.

В региональном разрезе зарплата выросла в Киевской (с 18,2 тыс. до 18,8 тыс. грн), Львовской (с 16 тыс. до 16,8 тыс. грн), Одесской (с 16 тыс. до 16,3 тыс. грн) и Харьковской области (с 15 тыс. до 16 тыс. грн).

Наибольшие зарплаты (без руководителей и ИТ-специалистов) получают: медиабаер (55 тыс. грн), водитель-международник (40 тыс. грн ); строительного проекта, менеджер по работе с супермаркетами (35 тыс. грн ); бизнес-аналитик (34 тыс. грн). Рихтовщики и риелторы могут рассчитывать на зарплату в 32,5 тыс. грн ,автомеханик, региональный менеджер, технолог мебели - 30 тыс. грн, курьер с авто может получить 29 тыс. грн, а автоэлектрик и менеджер по развитию – по 28 тыс. грн.

Наименьшие зарплаты от 7 тыс. до 10 тыс. грн получают: консьерж, санитар, уборщик, посудомойщик, портье.

По словам эксперта рынка труда Марии Абдуллиной, количество вакансий на рынке труда Украины превысило уровень до полномасштабного вторжения России, увеличивается спрос на рабочую силу даже в прифронтовых регионах.

Работа во время войны

По состоянию на май 2023 года рынок труда продолжал развиваться по оптимистическому сценарию.

По данным Work.ua, в апреле было зафиксировано 82 467 вакансий, что на 9% больше, чем в марте. Фактически сейчас рынок труда находится почти на уровне апреля 2021 года (в апреле 2022 — 16 046 вакансий).

По данным аналитиков Work.ua, в апреле соискатели создали и обновили на 18% меньше резюме, чем в марте. Преимущественно новые кандидаты прибывали по должностям: продавец-консультант, менеджер по продажам, администратор, водитель, офис-менеджер, бармен / бариста, бухгалтер, официант, оператор контакт-центра, охранник.

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