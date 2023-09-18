В реальном измерении зарплата вырастет на 6%.

Номинальная среднемесячная зарплата украинцев в 2024 году, по прогнозу Министерства экономики, вырастет с 18 118 до 21 852 грн.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту государственного бюджета Украины на следующий год, который Кабинет министров подал на рассмотрение в парламент. В реальном измерении зарплата вырастет на 6%.

"В 2024 году ожидается рост потребления домохозяйств, чему будет способствовать увеличение среднемесячной заработной платы как в номинальном – до 21 852 грн, так и в реальном измерении – на 6% (с учетом инфляции – УНИАН). Дополнительным фактором восстановления потребительского спроса будет выступать уменьшение уровня безработицы в 2024 году - с 18,8% в 2023 году до 13,4%", - отметили в правительстве.

Видео дня

Также в проекте госбюджета на 2024 год предусмотрены расходы на установление минимальной заработной платы с 1 января в размере 7 100 грн, с 1 апреля 2024 года – 8 000 грн, а также должностного оклада работника и тарифного разряда Единой тарифной сетки с 1 января в размере 3 195 грн, с 1 апреля – 3 600 грн.

Кроме этого, чиновники обратили внимание, что с 1 января 2024 года оплата труда государственных служащих будет осуществляться на основе классификации должностей государственной службы, которая в частности будет предусматривать грейдовую систему должностных окладов (система проведения оценки и ранжирования должностей – УНИАН).

Размер минимального грейда будет установлен на уровне минимальной заработной платы.

Зарплата украинцев

В августе средняя зарплата украинцев снова выросла и составляет 17 500 грн, что на 500 грн превышает показатель июля. Рост произошел в Киевской области (до 19 275 грн, +275 грн к июлю), Львовской (до 17 500 грн, +500 грн к июлю) и Одесской (до 17 500 грн, +175 грн к июлю).

Наибольший рост зарплат зафиксирован в категориях "Топ-менеджмент, руководство высшего звена" (с 32 500 грн до 35 000 грн) и "недвижимость" (с 33 000 грн до 34 000 грн).

Кабинет министров в проекте государственного бюджета Украины на 2024 год заложит двухэтапное увеличение минимальной заработной платы. Также Кабмином планируется проведение индексации пенсий.

Вас также могут заинтересовать новости: