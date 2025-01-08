Людмила Черенько отметила, что не все украинцы ощущают рост заработка.

В Украине растут цены на все, в том числе и на товары первой необходимости. В таких условиях не всякая зарплата страхует от бедности и обеспечивает базовые потребности.

"В условиях полномасштабной войны, в которых мы живем, довольно низкий индекс потребительских цен и рост реальной заработной платы - это очень позитивная ситуация", - отметила доктор экономических наук Людмила Черенько в эфире "Громадського радио".

По ее словам, не все украинцы ощущают рост заработка, в частности, люди, которые получают минимальную зарплату. Черенько отметила, что эти деньги могут обеспечить основные потребности одного человека, но если у человека есть иждивенцы, то такие люди оказываются за чертой бедности.

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"Средняя зарплата, конечно, растет. Но не всякая заработная плата сегодня обеспечивает базовые потребности и страхует от бедности", - подытожила доктор экономических наук.

Зарплаты в Украине – последние новости

В Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ говорится, что в ноябре 2024 года потребительская инфляция стремительно ускорилась до 11,2%.

Также в своем обзоре Нацбанк отмечает, что в Украине выросли заработные платы. Так, по данным Государственной службы статистики, в III квартале 2024 номинальные зарплаты выросли на 22,3%, а реальные - на 14,2%.

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