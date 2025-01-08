Уровень глубокой бедности за годы полномасштабной войны увеличился в семь раз.

В 2024 году в Украине вырос уровень зарплат населения, но и вырос уровень бедности, а уровень глубокой бедности увеличился аж в 7 раз, сообщила доктор экономических наук Людмила Черенько на Общественном радио.

Ссылаясь на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ, она рассказала, что в 2024-м произошел рост заработных плат в реальном измерении. В частности, в третьем квартале номинальные зарплаты выросли на 22,3%, а реальные - на 14,2%. В большинстве видов экономической деятельности реальные зарплаты выше, чем в третьем квартале 2021 года, то есть до полномасштабного вторжения.

Кроме того, отметила экономист, 1 апреля 2024 года в Украине выросла минимальная заработная плата - с 7100 гривень до 8000 гривень.

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При этом, подчеркнула Черенько, сложно стало выживать людям, которые живут на минимальную пенсию, которая составляет 2361 гривну, особенно в старших возрастных группах, если они не имеют поддержки от родственников или дополнительной работы.

"За два года войны, 2022-2023 годы, уровень бедности вырос в 1,7 раза. Это, конечно, большой рост, но не такой критический, как мог бы быть. А вот уровень глубокой бедности, то есть доля людей, которые совсем на грани физиологического выживания, вырос с 1,3% в 2021-м до 8,8% в 2023-м, то есть в семь раз", - сообщила экономист.

Она объяснила, что "ситуация сегодня критическая даже не для тех, кто работает, а для тех, кто не имеет помощи от родственников и живет не минимальные социальные трансферты".

Зарплаты украинцев: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, зарплаты в Украине "стремительно растут", и главной причиной является дефицит работников. Эксперты добавляют, что в большинстве видов экономической деятельности зарплаты выше, чем были в III квартале 2021 года, то есть до полномасштабной войны. Исключением являются сферы образования и искусства.

Зарплаты чиновников в Украине выросли на 61% в период с января по ноябрь 2024 года включительно. В последний месяц осени средняя зарплата в центральных государственных органах составляла 62 тысячи гривень.

Украинцы в Польше больше не хотят работать за низкую зарплату, и только 5% готовы получать ниже €900. Исследования показывают, что их требования превосходят другие группы экономических мигрантов.

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