Как отмечает Financial Times, Украина получит от 2 до 3 миллиардов евро в зависимости от процентных ставок.

Евросоюз может предоставить Украине первую прибыль от замороженных активов РФ уже в июле этого года, сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

"По словам официальных лиц, Европейская комиссия готовит план, который будет предусматривать арест доходов, связанных с санкциями, начиная с февраля и далее, полученных в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear. После нескольких месяцев споров первый денежный транш может быть выплачен уже в июле, если Брюссель сможет получить одобрение государств-членов", - говорится в статье.

Отмечается, что предложение ожидается до саммита лидеров ЕС на следующей неделе.

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Согласно последним планам, в этом году Украина получит от 2 до 3 миллиардов евро в зависимости от процентных ставок, а общая прибыль, выведенная из Euroclear, может достичь 20 миллиардов евро к 2027 году, по словам чиновников ЕС.

При этом президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала использовать средства на военную поддержку, а не на послевоенную реконструкцию, как предполагалось изначально.

Отмечается, что ЕС может использовать полученные доходы для закупки оружия для Украины или для инвестирования в украинскую оборонную промышленность.

В то же время планы ЕС не будут применяться задним числом, и уже накопленные почти 4 миллиарда евро прибыли будут сохранены Euroclear, в основном для покрытия судебных расходов от судебных процессов с Россией.

Замороженные аккеты РФ

Россия назначила брокера для проведения обмена замороженными активами между российскими и иностранными инвесторами, которые попали под международные санкции, введенные после вторжения в Украину.

Ранее УНИАН писал, что лидеры ЕС боятся конфисковать активы РФ. Наибольшую осторожность выразили Франция и Германия, а также Европейский центральный банк.

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