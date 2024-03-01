Чиновники и юристы G-7 рассматривают несколько вариантов.

США и их европейские союзники говорят, что они намерены использовать замороженные российские активы. Все они соглашаются, что средства должны оставаться закрытыми для России, если она не пообещает помочь в восстановлении Украины. Но они расходятся по поводу того, законно ли переходить Рубикон, конфискуя активы, пишет Bloomberg.

Отмечается, что растет желание рассмотреть то, что когда-то считалось сверхрискованным. США активно выступают за такой шаг. Великобритания также выразила поддержку ареста активов.

Наибольшую осторожность выразили Франция и Германия, а также Европейский центральный банк. По словам людей, знакомых с этим вопросом, они обеспокоены местью со стороны России против европейских активов, а также влиянием на финансовую стабильность и статус евро как резервной валюты.

Видео дня

"Опасность заключается в том, что такой решительный шаг создаст прецедент – заставит другие страны избегать хранения своих резервов в западных валютах на случай, если они однажды подвергнутся подобным штрафам", – говорится в статье.

Чиновники и юристы G-7 рассматривают ряд вариантов, которые они могут предложить национальным лидерам на их июньской встрече в Италии, поскольку любой шаг потребует политического решения на самом высоком уровне.

По словам журналистов, все предложения несут определенный риск. Некоторые из них предусматривают использование российских активов в качестве залога для привлечения наличности через продажу облигаций, которые будут выпущены Украиной или направлены на нее.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что ЕС сосредоточен на поиске "юридически безопасного шага, который также можно реализовать в краткосрочной перспективе".

Указывается, что один обходной путь предполагает использование активов без их фактического захвата. Таким образом они могут предоставить залог для Украины, не касаясь активов. Этот план избавляет от риска конфискации, но не устранит его полностью.

Другие рассматриваемые пути включают оставление активов нетронутыми и использование их в качестве залога для облигаций, проданных на мировых рынках, для привлечения средств для Украины.

Оодновременно, ожидая более амбициозной политики, ЕС медленно продвигается к планам введения налога на доходы, полученные от замороженных средств, пишет агентство.

Замороженные активы РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен выразила самую сильную публичную поддержку идеи конфискации примерно 300 миллиардов долларов из замороженных активов центробанка России и использования их для долгосрочной реконструкции Украины.

В то же время фанцузский министр финансов Бруно Ле Мэр выступил в G7 против конфискации замороженных российских активов на сумму около 300 млрд долл.

Вас также могут заинтересовать новости: