Позиция США и ЕС немного отличается, отметил Кубраков.

В западных странах в последнее время все активнее обсуждают передачу Украине замороженных российских активов или хотя бы процентов. В лучшем случае их использовать Украина сможет уже в конце этого года, говорит вице-премьер по восстановлению – министр по развитию громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Есть позиция США, есть позиция ЕС – они немного отличается. Но точно можно сказать, что в этом году решения по использованию замороженных российских активов будут приняты на уровне соответствующего законодательства стран-партнеров. Это уже мы видим, что это происходит", – пояснил он в интервью "РБК-Украина".

Министр говорит, что в лучшем случае Украина сможет использовать эти средства хотя бы частично уже в конце года. Однако реалистично – "это уже следующий год".

Видео дня

Передача Украине замороженных активов РФ

В начале марта 2024 года министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что его страна готова одолжить Украине все замороженные активы Центробанка РФ на том основании, что Россия будет вынуждена выплатить Киеву репарации после окончания войны.

Впоследствии Швейцария выступила за фиансирование Украины российскими активами. В этой стране более 8 миллиардов долларов резервов и активов российского центрального банка.

Вас также могут заинтересовать новости: