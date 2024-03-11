В РФ уже назначили брокера, который будет собирать заявки от российских компаний.

Россия назначила брокера для проведения обмена замороженными активами между российскими и иностранными инвесторами, которые попали под международные санкции, введенные после вторжения в Украину, пишет Bloomberg.

Отмечается, что ООО "Инвестиционная палата", воронежский брокер, который не находится под санкциями, будет собирать заявки от российских инвесторов. Речь идет о компаниях, которые хотят обменять акции, которыми они владеют за рубежом, на денежные средства, которые нерезиденты держат на так называемых счетах типа "С" в России, согласно заявлениям Министерства финансов и компаний.

Ожидается, что согласованные соглашения будут заключены до 29 июля, согласно заявлению "Инвестиционной палаты". Это касается только ценных бумаг, зарегистрированных в Национальном расчетном депозитарии России, а максимальный лимит для любой сделки был установлен на уровне 100 000 рублей (1100 долларов).

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По словам журналистов, Россия заблокировала средства нерезидентов из стран, которые она считала "недружественными", на счетах типа "С" вскоре после начала войны. По состоянию на начало ноября 2022 года на этих счетах было более 280 миллиардов рублей.

С тех пор центральный банк не раскрывает сумму замороженных активов, хотя в июне прошлого года "Интерфакс" сообщал, что к концу 2022 года она вырастет до почти 600 миллиардов рублей, говорится в публикации.

Указано, что в декабре Банк России создал механизм, который позволяет российским инвесторам продавать замороженные иностранные ценные бумаги нерезидентам, используя деньги с их корсчетов, в соответствии с указом президента Владимира Путина.

Российская инвестиционная компания "Финам" оценивает стоимость активов, которые могут быть обменены, в 80-100 миллиардов рублей, а количество инвесторов, которые ждут возможности обменять свои заблокированные активы, десятками тысяч. Еврооблигации, акции и депозитарные расписки российских компаний, зарегистрированных за рубежом, не будут частью обмена.

"Инвестиционная палата" заявила, что затем объединит ценные бумаги и разделит их на лоты со схожим составом и стоимостью, после чего до 5 июля будет собирать заявки от иностранных инвесторов на обмен акций на их деньги, застрявшие в России. Активы, которые не будут проданы, будут возвращены их российским владельцам, а неиспользованные средства нерезидентов останутся на их счетах "С" в России.

Замороженные активы РФ

Еще в августе 2023 года Financial Times писала, что Россия предлагает Западу обменяться замороженными активами. Москва планирует предоставить заинтересованным западным инвесторам возможность выкупить активы российских компаний, которые были обездвижены в Европе, за счет собственных средств, хранящихся на счетах в России.

Ранее УНИАН писал, что лидеры ЕС боятся конфисковать активы РФ. Наибольшую осторожность выразили Франция и Германия, а также Европейский центральный банк.

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