При поддержке Фонда госимущества, менеджмент получил необходимые средства, невзирая на дефолтные кредиты и долги, возникшие при старом руководстве в 2018-2019 годах.

Харьковский “Электротяжмаш” 2 марта произвел расчет по долгам по заработной плате суммой более 40 млн грн. Соответствующую выплату руководитель предприятия анонсировал днем ранее.

Об этом говорится в сообщении Фонда госимущества.

При поддержке Фонда госимущества, менеджмент получил необходимые средства, невзирая на дефолтные кредиты и долги, возникшие при старом руководстве в 2018-2019 годах.

“На ГП «Электротяжмаш» реализуется программа стабилизации работы и вывода предприятия из глубокого экономического кризиса из-за отсутствия оборотных средств.

План стабилизации включает реструктуризацию проблемных кредитов (один из двух кредитов уже выведен из дефолтного состояния и начал обслуживаться заводом), привлечение нужного оборотного капитала и существенное повышение маржинальности по основным линиям продукции”, - отметили в ФГИ.

Денис Кудин, заместитель главы ФГИ подчеркнул, что завод имеет все возможности для нормального существования, а также выплат стабильной и своевременной зарплаты сотрудникам. Единственной причиной тяжелого состояния завода является отсутствие оборотных средств.

“Привлечь необходимые средства исключительно через традиционные банковские инструменты сложно из-за имеющихся исторических дефолтов. Поэтому менеджмент работает с заказчиками по улучшению платежной дисциплины и обращается за финпомощью к другим предприятиям”, - отметил Денис Кудин, заместитель главы Фонда госимущества.

В ближайшие два месяца ЭТМ получит 340 млн гривен от индексации за поставки продукции “Укргидроэнерго” за 2018-2020 годы. Кроме того, ЭТМ впервые за последние 5 лет проходит сертификацию Укрзализныци, что позволит заводу принять участие в программе обновления и модернизации основного состава. Недавно на Каневской ГЭС был введен агрегат производства “Электротяжмаша”, величина контракта составила 50 млн грн.

“Электротяжмаш” производит агрегаты для АЭС, ТЭС, ГЭС, электродвигатели для транспорта и промышленности. Помимо украинских электростанций, генераторы харьковского производства используются на электростанциях в странах СНГ и ЕС, а также странах Азии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН