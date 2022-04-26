На заседании правительства сегодня приняли решение о выделении дополнительных 2 млрд грн.

В рамках программы "єПідтримка" помощь в размере 6,5 тыс. грн смогут получить еще 300 тысяч граждан.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что в рамках программы государство уже выплатило помощь в размере 6,5 тыс. грн для 3,6 млн украинцев.

"На эту программу мы направили более 23 млрд грн, однако часть людей, что подавалась на помощь в последние дни, пока не получила свои выплаты. На заседании правительства сегодня приняли решение о выделении дополнительных 2 млрд грн, что позволит осуществить выплату еще более 300 тысячам наших граждан", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 апреля заявки на получение помощи 6 тыс. 500 гривен в рамках программы "єПідтримка" подали почти 5 миллионов украинцев и почти 3,5 миллиона уже получили средства.

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