Подать заявку могут жители территорий, где ведутся активные боевые действия.

Жители регионов, где активно ведутся боевые действия, массово подают заявки на получение финансовой помощи.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Получили 2 млн заявок на выплату 6500 грн "еПоддержки". Такое количество подали за 4 дня", - отметил он.

Министр напомнил, что деньги могут получить все наемные работники, за которых платится ЕСВ и ФЛП всех групп из населенных пунктов, где активно ведутся боевые действия.

"Подать заявку можно в несколько кликов. Оформьте специальную карточку в одном из банков-партнеров, если у вас до сих пор ее нет. Зайдите в "Дию" и нажмите Услуги — "еПоддержки" — получить помощь", - добавил он.

Федоров заметил, что эти средства можно тратить на что угодно без ограничений - снимать в банкоматах или перечислять на другие карты.

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