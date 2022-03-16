Заявку на получение этой помощи уже подали 2,7 миллиона украинцев.

Украинцы с территорий, где ведутся боевые действия, могут тратить помощь в размере 6500 гривень на разнообразные цели.

Об этом во время Всеукраинского телемарафона сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"В несколько кликов можно получить на виртуальную карточку по программе "єПідтримка" 6500 гривень. Можно перевести на другую карту, с которой снять эти средства, можно платить онлайн, можно по телефону платить. Любые операции разрешены именно с этими средствами. Это сделано, чтобы украинцы могли купить все необходимое и не думали о каких-то сложностях", - сказал он.

По словам Федорова, заявку на получение этой помощи подали 2,7 миллиона украинцев.

"Все получат эти деньги, и программа работает дальше. Министерство экономики работает над другими подобными программами", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров запустил специальную программу помощи, которая предусматривает выплату по 6500 гривень.

Подать заявку могут жители территорий, где ведутся активные боевые действия, но только наемные работники, за которых платится ЕСВ, и ФЛП всех групп.

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