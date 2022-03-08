Выплату можно потратить на что угодно.

Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, как украинцы уже с сегодняшнего дня могут получить 6500 гривень в рамках программы "єПідтримка".

Об этом он написал в Telegram.

"6 500 грн могут получить украинцы в рамках поддержки уже с сегодняшнего дня. Именно в тех областях, где ведутся самые активные боевые действия. Выплату можно потратить на что угодно. Ограничения на определенный вид бизнеса с программы сняли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что получить помощь могут наемные работники, за которых уплачивается ЕСВ, и ФОПы всех групп. Выплата направлена на поддержку населения в тех областях, где ведутся самые активные боевые действия. Также это поддержит ФЛП, которые не могут обеспечивать себя из-за начала войны.

Министр объяснил, как получить 6500 грн:

1. Авторизуйтесь в приложении "Дия" и выберите услугу "еПоддержка".

2. Выберите карту "еПоддержка". Если у вас ее еще нет, вы можете узнать, как ее оформить, по ссылке: https://e-aid.diia.gov.ua/#card

3. Нажмите "Получить помощь".

4. Ожидайте зачисления средств.

Как сообщал УНИАН, 6 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем видеообращении заявил, что украинцы, которые из-за войны потеряли работу, смогут получить помощь от государства в размере 6,5 тыс. грн через обновленную программу "єПоддержка".

7 марта Кабинет министров опубликовал перечень областей, где будет действовать программа. В них вошли: Волынская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области и город Киев.