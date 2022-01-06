Курс гривни к евро на 10 января установлен на уровне 31,11 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 10 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,50 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 31,11 грн/евро, то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,49/27,51 грн/долл., к евро - на уровне 31,11/31,13 грн/евро.

Читайте такжеНа фоне протестов в Казахстане в Украине начал расти курс доллараКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 6 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,46 грн/долл., то есть гривня ослабла на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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