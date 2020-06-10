Всемирный банк озвучил прогноз по снижению ВВП Украины

Глубина падения будет зависеть от продолжительности кризиса в области здравоохранения, прогресса в проведении крупных ожидаемых реформ и способности мобилизовать адекватное финансирование для удовлетворения значительных потребностей в выплатах.

Всемирный банк ожидает, что в 2020 году экономика Украины сократится на 3,5%, тогда как падение мировой экономики составит 5,2%, о чем сказано в обновленном макропрогнозе банка.

«Прогнозируется, что активность в Украине в 2020 году сократится на 3,5%, но глубина сокращения будет зависеть от продолжительности кризиса в области здравоохранения, прогресса в проведении крупных ожидаемых реформ и способности мобилизовать адекватное финансирование для удовлетворения значительных потребностей в выплатах», - сказано в макропрогнозе.

Также банк прогнозирует, что в 2021 году украинская экономика вырастет на 3%, тогда как мировая – на 4,2%.

Читайте такжеВсемирный банк предупредил о серьезном экономическом кризисе

Как сообщал УНИАН, рост реального ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,2% с 3,4% в 2018 году, или максимального показателя за последние 7 лет.

Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозируют падение мировой экономики из-за пандемии коронавируса и вызванного этим мирового кризиса.

Кабинет министров Украины утвердил обновленный макроэкономический прогноз на текущий год, согласно которому ожидается падение экономики на 3,9%, ускорение инфляции до 8,7% и среднегодовой курс гривни на уровне 29,5 грн/долл.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram