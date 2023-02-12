Ранее сообщалось, что государство в целом заблокировало российских активов в валюте на сумму только $8,1 млрд.

Швейцария заморозила большее количество российских активов в валюте, чем официально сообщалось. В одном только Credit Suisse, втором по величине банке в государстве, заблокировано 17,6 млрд швейцарских франков (более $19 млрд).

Такой информацией поделилось издание Sonntagszeitung. Журналисты сообщили, что официально Швейцария сообщала о замороженных 7,5 млрд швейцарских франков (около $8,1 млрд) в финансовых активах. А еще в государстве заблокировали 15 объектов собственности, принадлежащих россиянам. В целом сумма временно конфискованных активов достигла отметки 46,1 млрд швейцарских франков (почти $50 млрд).

Однако недавно в Credit Suisse сообщили, что на счетах банка заморожено 17,6 млрд швейцарских франков в российских активах. Это больше, чем треть от всей собственности граждан РФ, зарегистрированной в стране.

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Из упомянутой суммы 4 млрд принадлежат людям, которые попали под санкции Швейцарии. Остальные 13,6 млрд — это деньги россиян, находящихся под ограничениями других европейских стран. Сюда могут входить и средства Центробанка или непосредственно РФ.

Санкции Швейцарии против России: основная информация

Государство, несмотря на нейтралитет, поддержало экономические ограничения Евросоюза, которые наложили на РФ в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

В конце января Швейцария ввела дополнительный пакет санкций против России. Под ограничения попали 200 физических и юридических лиц.

Страна также рассматривает возможность отмены запрета на реэкспорт оружия швейцарского производства другими странами. Она постепенно движется к этому решению.

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