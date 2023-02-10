Credit Suisse сообщил о самом большом годовом убытке со времен финансового кризиса 2008 года.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину крупнейший швейцарский банк Credit Suisse сообщил о самом большом годовом убытке с 2008 года

Как сообщает Financial Times, банк сообщил об убытках в размере 1,4 млрд швейцарских франков ($1,5 млрд) за четвертый квартал. Как говорится в материале, доходы от инвестиционного банкинга упали, а клиенты выводили средства из бизнеса. Годовой убыток Credit Suisse составил 7,3 млрд швейцарских франков.

За последние три месяца года клиенты вывели из группы 111 млрд швейцарских франков. По данным банка, 92,7 млрд швейцарских франков пришлось на бизнес по управлению капиталом, что превысило ожидаемые аналитиками 61,9 млрд швейцарских франков оттока в этом квартале.

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В последнем квартале 2022 года Credit Suisse сообщил о 33% падении доходов, что в значительной степени связано со снижением комиссионных от инвестиционного банкинга на 74%. Доходы банка от управления капиталом упали на 17%, а доходы от управления активами — на 28%.

Credit Suisse уже заявил о том, что начинает радикальную реструктуризацию. Из 52 тысяч сотрудников 9 тысяч человек попадут под сокращение.

Война в Украине и позиция Credit Suisse

5 мая 2022 года Швейцарский банк Credit Suisse заморозил 10,4 миллиарда франков (10,63 миллиарда долларов) активов клиентов в первом квартале в рамках санкций, введенных в связи с вторжением России в Украину.

По состоянию на май 2022 года банк сообщал об убытках в размере 206 миллионов франков, связанных с войной РФ против Украины.

Еврозона и война в Украине

1 августа 2022 года в Еврозоне уровень инфляции достиг рекордного уровня.

Прогнозировалось, что индекс роста потребительских цен в Еврозоне в августе 2022 года по отношению к августу 2021 года может составить рекордные 9,1%.

16 сентября 2022 года инфляция в Еврозоне взлетела до исторического максимума.

В октябре уровень инфляции в Еврозоне достиг исторического рекорда в 10,6%.

По состоянию на 6 декабря 2022 года инфляция в Еврозоне приблизилась к пиковым показателям.

30 января 2023 года стало известно о том, что крупнейшая экономика Еврозоны в последнем квартале 2022 года сократилась на 0,2% по сравнению с третьим кварталом года.

По состоянию на 9 февраля 2023 года крупнейшая экономика Европы заявила о замедлении инфляции.

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